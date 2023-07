Sinner, Wimbledon e l'autostrada in tabellone: in semifinale con Djokovic?

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Per vincere, spesso, non basta solo il talento. Un pizzico di fortuna aiuta sempre e, a volte, può rappresentare la strada verso la gloria. Che il torneo di Wimbledon fosse iniziato sotto una buona stella per Jannik Sinner si era capito già al momento dei sorteggi: l'altoatesino era infatti finito nella spicchio di tabellone di Casper Ruud, di certo non irresistibile sull'erba, evitando così Djokovic e Alcaraz.