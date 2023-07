Wimbledon, diretta: Berrettini-Sonego e Sinner ore 19, pioggia permettendo

LONDRA (Regno Unito) - Interrotta ieri al termine del primo set, vinto dal torinese al tie-break , bisognerà attendere almeno fino alle 19 per la prosecuzione del derby italiano in programma a Wimbledon tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini . Lo 'start' ufficiale per Jannik Sinner , contrapposto all'argentino Schwartzman, è previsto invece per le 19.10 .

Anche oggi, sui prati verdi dell'All England Club, si è abbattuta un'incessante pioggia, che ha costretto al rinvio delle tante partite in programma, ma il maltempo non è stata l'unica 'variabile impazzita': la sfida tra Dimitrov e Shimabukuro, infatti, è stata caratterizzata dall'ennesima irruzione degli attivisti ecologisti.

Fuori programma a Wimbledon: il match tra Gregor Dimitrov e Sho Shimabukuro è stato sospeso per l'invasione di campo di due attivisti ecologisti. Al termine del primo game del secondo set, sul punteggio di 6-1, 1-0 per il tennista bulgaro, un uomo e una donna sono entrati in campo cospargendo il manto erboso di coriandoli arancioni, il colore di riferimento degli attivisti del gruppo Stop the Oil. Fischiati dal pubblico presente, la donna è stata prontamente accompagnata fuori dal campo dalla sicurezza dell'All England Club, mentre per alcuni minuti l'uomo è rimasto seduto aggrappato alla rete. Quando anche il secondo attivista è stato allontanato, sono cominciate le operazioni di pulizia del campo, in seguito interrotte per coprire l'erba dall'ennesimo scroscio di pioggia. Le proteste degli eco-attivisti erano state annunciate nei giorni scorsi, e neppure le rafforzate misure di sicurezza, adottate dall'organizzazione di Wimbledon, sono evidentemente state sufficienti per scongiurare la manifestazione di protesta.

Parte bene l'avventura nello Slam britannico di Elisabetta Cocciaretto. La 22enne anconetana, numero 43 del ranking, si è imposta in due set - vinti con il punteggio di 6-3, 6-4 - contro la colombiana Camila Osorio (n°71) e nel prossimo turno se la vedrà con la spagnola Rebeka Masarova (n°66). Escono invece di scena Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. La 24enne riminese (n°47) è stata sconfitta 6-3, 6-4 dalla rumena Jaqueline Cristian (n°133), la 25enne di Carmignano (n°111) con un doppio 6-4 dall'estone Anett Kontaveit (n°81).