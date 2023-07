Wimbledon, Djokovic invade il campo avversario: il buffo punto VIDEO

Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz per un posto nei quarti di finale a Wimbledon. Questa è la sfida andata in scena ieri sera sul campo centrale a Londra negli ottavi di finale, salvo poi essere interrotta per l'arrivo della mezzanotte. Il serbo, sul parziale di 2 set a 0, entrambi vinti al tie break entrambi col medesimo punteggio 7-6(6), si è reso protagonista di un buffo episodio nei pressi della rete. L'attuale campione in carica del torneo più prestigioso del mondo, sul momentaneo 4-3 in suo favore nel secondo set, è capitolato sulla rete nel tentativo di fare punto (che sarebbe valso poi il break, essendo il risultato sul 40-Ad sul servizio di Hurkacz).