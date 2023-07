Sinner, finisce il sogno Wimbledon: 3-0 Djokovic, è finale

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Sinner non riesce nell’impresa sul centrale di Wimbledon . Il tennista azzurro è stato sconfitto da Djokovic in semifinale . Il serbo, attualmente secondo nel ranking ATP , si è imposto senza troppi problemi ottenendo il successo con il risultato finale di 6-3 6-4 7-6. Il 21enne della Val Pusteria, secondo italiano a raggiungere questo punto del torneo di Londra , nei quarti di finale si era imposto contro Safiullin ma nulla ha potuto contro il campione 36enne. Nell’atto conclusivo del torneo, in programma domenica 16 luglio alle 15, Djokovic se la vedrà con il vincente della sfida tra il primo al mondo Alcaraz e Medvedev .

Il successo contro Sinner ha un sapore speciale per Djokovic. Il serbo ha infatti raggiunto la 35ª finale della sua carriera in un Grande Slam (la nona a Wimbledon): si tratta di un primato assoluto, in quanto con la vittoria di oggi è stato staccato Chris Evert a 34.

SINNER-DJOKOVIC 3-6 4-6 6-7

Sinner-Djokovic, terzo set: 6-7

Sinner inizia meglio il terzo set e sembra entrare maggiormente in partita ma non basta. Dopo essere andato in vantaggio, Djokovic si impone nuovamente al tie-break e si porta a casa l'accesso in finale.

Sinner-Djokovic, secondo set: 4-6

In questa fase di gara Sinner si rende più pericoloso e vince il primo game ma Djokovic successivamente tiene il servizio e vince un break, prima di portarsi sul 3-1 salvando una palla break dell'azzurro. Sinner vince un altro gioco ma il serbo sale in cattedra e chiude il secondo set sul 6-4.

Sinner-Djokovic, primo set: 3-6

Djokovic non ha grandi problemi e chiude il primo set sul 6-3. Dopo i primi tre game vinti dal serbo, Sinner rialza la testa e prova a farsi valere ma non riesce ad imporsi nella prima frazione del match.

Sinner, subito paura!

La sfida inizia con un attimo di paura per Sinner proprio al primo colpo: l'azzurro, per rispondere a Djokovic, ha perso l'equilibrio e ha rischiato di scivolare. Il primo game, in ogni caso, se lo porta a casa il serbo annullando due palle break del 21enne.