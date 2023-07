Alcaraz-Djokovic: dove vedere la finale Wimbledon in tv, segui il Tennis in diretta

LONDRA (Inghilterra) - Tutto pronto a Wimbledon per la finale dell'edizione numero 136. Da una parte c’è il campione serbo Novak Djokovic, numero 2 del seeding, che spera di eguagliare il record di otto successi detenuto da Roger Federer. Dall’altra il talento spagnolo di Alcaraz, numero 1 al mondo, alla prima finale sui prati di Church Road. Uno scontro generazionale tra il 36enne Nole e il 20enne Carlos che stabilirà chi sarà nuovamente in testa al ranking.

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner in semifinale e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Il campione serbo ha vinto contro l'azzurro con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Carlos Alcaraz ha conquistato un posto nella finalissima grazie alla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-3.

Segui Alcaraz-Djokovic in diretta sul nostro sito

Djokovic schianta Alcaraz nel 1° set

Avvio shock per Alcaraz, Djokovic è scatenato e non concede praticamente nulla all'avversario: lo spagnolo vince - a fatica - soltanto il sesto game e il primo set termina con il netto punteggio di 6-1.