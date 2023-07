Djokovic furioso: racchetta spaccata a Wimbledon nella finale con Alcaraz

Djokovic, dopo aver regalato ad Alcaraz il break del 2-1 nel terzo game del quinto set, ha scagliato la racchetta contro uno dei paletti della rete, spaccandola a metà. Non sono mancati i fischi da parte del pubblico di Wimbledon che non ha gradito il gesto e la reazione del serbo. A causa di questo errore, Djokovic ha spianato la strada della vittoria al tennista iberico che da lì in poi non si è più fermato. Con questa sconfitta, Nole dice addio alla speranza di vincere quattro slam nella stessa stagione. Ci provò anche nel 2021 ma sul suo cammino fu fatale il russo Medvedev in finale a New York.

Wimbledon, le parole di Djokovic

A fine gara, in merito alla sconfitta, Djokovic ha dichiarato: "Oggi non ho vinto, ma ho perso contro un grande giocatore come Alcaraz al quale faccio i miei complimenti. Ricordo la finale del 2019, la dovevo perdere e potevo perdere anche altre. Diciamo che con oggi le cose sono tornate in pari".