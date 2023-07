Alcaraz primo qualificato per le Atp Finals a Torino: "Wimbledon un sogno"

"Incredibile". Carlos Alcaraz lo ripete quasi come un mantra: dopo il successo da record a Wimbledon il numero uno del tennis mondiale sottolinea quanto la vittoria sull'erba londinese sia stata "speciale". "È sempre stato un mio sogno vincere Wimbledon, da quando ho iniziato a giocare a tennis - le parole del campione spagnolo ai microfoni di Sky -. Ma farlo in questo modo, vincendo contro Djokovic in 5 ore e in 5 set, rende tutto più speciale. È un momento che non dimenticherò mai".

Alcaraz, il primo qualificato per le Nitto Atp Finals

Il successo contro Djokovic, il secondo titolo del Grande Slam in carriera, ha consentito inoltre ad Alcaraz di essere il primo tennista qualificato matematicamente per le Nitto Atp Finals. Le Finals andranno in scena al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre (per il secondo anno di fila). Secondo le Infosys Atp Stats, lo spagnolo è il giocatore con il maggior numero di partite vinte (47-4) e con la più alta percentuale di vittorie (92,2%) nel circuito Atp nel 2023. Alcaraz è anche il più titolato nell'anno con sei tornei all'attivo fino ad adesso: uno Slam (Wimbledon), due Masters 1000 (Indian Wells e Madrid), due Atp 500 (Barcellona e Queen's) e un 250 (Buenos Aires). Il classe 2003 è primo nella Pepperstone Atp Live Race To Turin con 6.675 punti, 730 più di Novak Djokovic, secondo, e aspira a chiudere la seconda stagione di fila da numero 1 del mondo.

Alcaraz, le parole su Instagram

"Ciao a tutti, volevo soltanto dirvi che sono davvero felice di poter partecipare alle Finals di Torino a fine anno. Per me sono un obiettivo dall'inizio della stagione e sono davvero ansioso di vedervi lì", sono invece le parole del giovane fenomeno spagnolo in un video-selfie pubblicato sulla pagina Instagram delle Nitto Ato Finals.