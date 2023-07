Atp Finals a Torino, Binaghi: “Questa sarà l'edizione dei record"

Il presidente ha dichiarato: "La prima edizione è stata segnata dalle limitazioni per il Covid, la seconda è stata un grande successo, testimoniata dai dati economici sul territorio, con 240 milioni di euro di impatto. Questa sarà l'edizione dei record, abbiamo pensato di strutturarla come un'edizione da record. Abbiamo creato strutture più grandi per accogliere più persone e soprattutto per garantire lo stesso livello di qualità dell'esperienza offerta negli ultimi due anni".

Binaghi: "Già venduti 2/3 dei biglietti"

Il presidente della Federtennis riporta anche i dati sull'attuale vendita dei biglietti: "Sono stati venduti due terzi dei biglietti totali venduti lo scorso anno, con un incremento di vendita del 30% in termini economici rispetto allo scorso anno e con un più 19% di biglietti venduti rispetto a 2022, con un'accelerazione nelle ultime settimane. Abbiamo venduto quasi 80mila biglietti, e c'è un'autentica esplosione della vendita dei biglietti all'estero, +11.498 biglietti, con un incremento dell'80% rispetto allo scorso anno".