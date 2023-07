Tennis, ranking Atp: Alcaraz al comando, Arnaldi nella top 70

Continua l'ascesa di Matteo Arnaldi , che grazie alla prima semifinale Atp , centrata a Umago, entra per la prima volta tra i primi 70 del ranking internazionale.

Seppur battuto da Popyrin, poi vincitore del torneo, Arnaldi ha guadagnato 11 posizioni rispetto alla scorsa settimana ed è ora al gradino numero 65 della classifica mondiale. Ora l'azzurro è già alle porte della Top 50, ad un anno dall'esordio .Arnaldi è il quinto italiano in classifica, l'ultimo dei Top 100 italiani di questa settimana. Da segnalare le 15 posizioni guadagnate da Fabio Fognini, grazie alla semifinale nel Challenger svizzero di Zugo: il ligure sarà in campo da oggi a San Marino per tentare di riavvicinarsi ulteriormente alla Top 100.

Ranking Atp, top 10 immutata

Non cambia la Top ten che vede sempre in testa lo spagnolo Alcaraz: l'unico cambiamento nei piani alti riguarda Alexander Zverev che, grazie al successo nel torneo di Anburgo, è salito alla posizione numero 16. Nella top 3, alle spalle di Alcaraz, ancora presenti Djokovic e Medvedev.