Tennis, Atp Toronto: Alcaraz batte Shelton all'esordio

Esordio vincente per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz all'Atp Masters 1000 di Toronto. Lo spagnolo, alla prima uscita dopo la storica vittoria di Wimbledon in finale contro Novak Djokovic, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 7-6 (7-3). "Ho provato a giocare al mio solito livello, ma non è stato facile. Complessivamente all'inizio lui è stato molto più aggressivo di me. Ho impiegato del tempo a ritrovare il mio solito ritmo e sono veramente felice di esserci riuscito così velocemente. Questo match mi aiuterà affinché già dalla prossima partita possa essere reattivo già dal primo punto e fino alla fine del match", ha detto lo spagnolo, alla tredicesima partita di fila vinta da dopo la sconfitta subita nelle semifinali di Parigi sempre contro Djokovic. Da allora lo spagnolo ha vinto 5 partite al Queen's, 7 a Wimbledon e una in Canada.