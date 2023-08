Sonego-Sinner, Berrettini e Arnaldi in campo: dove vedere gli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Giornata campale per il tennis azzurro. Agli Us Open , infatti, scendono in campo i quattro italiani ancora in gara: Sinner e Sonego , che hanno superato rispettivamente Moreno De Alboran e Yannick Hanfmann al primo turno, nel giro di pochi mesi si ritroveranno di nuovo uno contro l'altro. Dopo i successi dell'altoatesino a Montpellier (6-4 6-2) e Halle (6-7 6-4 6-4), il torinese cerca il riscatto a Flushing Meadows , ultimo torneo stagionale dello Slam.

Berrettini, invece, dopo il successo al debutto contro Humbert, se la vedrà contro un altro francese: Arthur Rinderknech. Arnaldi, infine, reduce dalla qualificazione al secondo turno per il ritiro dell'australiano Kubler all'esordio, affronterà l'altro transalpino Fils. Sia per il romano che per il sanremese si tratta di una sfida inedita.

Derby Sonego-Sinner agli Us Open: diretta tv e streaming

Il derby azzurro tra Sonego e Sinner, valido per il secondo turno degli Us Open, è in programma alle ore 17 italiane al Louis Armstrong Stadium e sarà visibile in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e sul 212 di Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.

