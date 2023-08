Berrettini, mai senza la Satta: carica Melissa per gli Us Open

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono inseparabili. La coppia è stata avvistata a New York, intenti a passeggiare mano nella mano per le strade della metropoli, dove il tennista si sta preparando per affrontare il torneo degli US Open 2023, iniziato il 28 agosto e che terminerà con la finale maschile il 10 settembre.