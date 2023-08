Tennis, Berrettini e la carica di Melissa Satta prima dei Canadian Open

Matteo Berrettini si gode gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna al fianco della compagna Melissa Satta . La coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi durante una gita in barca , mostrando grande intesa e feeling. L'amore tra i due cresce, nonostante le numerose critiche ricevute nei mesi scorsi.

Matteo Berrettini, dopo la vacanza i Canadian Open

Finiti i giorni di vacanza, Berrettini si dovrà preparare per gli appuntamenti della nuova stagione sportiva a cominciare dai Canadian Open a Toronto (il cui montepremi ammonta a tre milioni e mezzo di dollari) a cui seguiranno gli Us Open di New York. Nelle scorse settimane la showgirl ed il tennista sono stati immortalati dai fotografi di Chi insieme a Elisabetta Canalis, la figlia Skyler Eva (avuta dal chirurgo americano Brian Perri) e Georgian Cimpeanu, che si vocifera essere la nuova fiamma della modella.