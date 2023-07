Melissa Satta e Matteo Berrettini, selfie in barca e che dedica sui social!

Prosegue a gonfie vele la love story tra Melissa Satta e Berrettini .Il campione di tennis e la showgirl stanno trascorrendo le vacanze estive in Sardegna con il piccolo Maddox , avuto dalla relazione con Boateng, e un'altra ex velina, Elisabetta Canalis.

Le due amiche, come dimostrano le ulime stories social si sono scatenate tra canti e balletti. La reunion tra ex veline ha scatenato i follower di entrambe che non hanno perso occasione per lasciare like e commenti sui profili delle due showgirl.

Berrettini e Melissa Satta in Costa Smeralda

La vacanza di Berrettini e la Satta è anche social: la coppia ha postato sui propri profili una serie di scatti con tanto di dediche d'amore: coccole, gesti d'affetto e frasi . "Tu", un emoticon del sole, cuori rossi e diversi baci: la coppia ormai non si naconde più e ha deciso di vivere il grande amore alla luce del sole nonostante le tante critiche ricevute nell'ultimo periodo.

Melissa Satta-Berrettini: tra amore, sesso, differenza d'età e altro figlio