Berrettini, Satta e Maddox stile Juve in Sardegna: critiche dopo Wimbledon

Matteo Berrettini si sta godendo insieme alla compagna Melissa Satta alcuni giorni di vacanza in Sardegna dopo la debacle a Wimbledon , dove è stato sconfitto dal numero 1 al mondo Carlos Alcaraz . La coppia è stata paparazzata tra gite in barca, momenti di relax ed una 'partitella' a calcio con il figlio della showgirl, Maddox.

Matteo Berrettini con Melissa Satta e Maddox in stile Juve

Intenzionato a tornare più forte di prima il prossimo anno, così come annunciato sul suo profilo Instagram, il tennista ha ringraziato sui social tutti i suoi tifosi, che non hanno mai mancato di fargli sentire il suppoto nei momenti difficili. Tra questi, sicuramente anche Melissa Satta, che è stata presente sugli spalti di Wimbledon per assistere alle sfide del compagno. Le foto che si trovano in rete della vacanza del tennista e della showgirl tifosa del Milan (che ha sfoggiato un bikini zebrato bianconero) mostrano anche un Berrettini inedito giocare a calcio insieme al figlio che la Satta ha avuto dall'ex calciatore del Milan Boateng. Come mostrano le immagini, Maddox indossa la maglia della Juventus. L'ex calciatore nelle scorse settimane aveva ironicamente commentato la passione bianconera del figlio scrivendo sui social: "Mi fa male il cuore per la maglia... Ma ti amo troppo, vai forza".