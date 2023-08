Berrettini, grave infortunio e urla di dolore: si ritira dallo Us Open

Finisce nel peggiore dei modi l'esperienza di Matteo Berrettini agli Us Open . Il romano, che al debutto si era imposto contro Humbert , nel secondo turno ha affrontato Arthur Rinderknech . Durante il secondo set della sfida contro il francese (che era avanti sull'italiano per 6-4 5-3), il tennista azzurro è scivolato sulla caviglia destra infortunandosi.

Berrettini, l'infortunio e le urla di dolore

Berrettini si è accasciato a terra dove è rimasto per diversi minuti, fino all'intervento del medico in campo. Matteo, dopo le urla di dolore, è uscito dal campo zoppicando e senza riuscire a mettere il piede a terra, venendo trasferito a braccia sulla sua panchina. L'azzurro si è poi rialzato ed è uscito dal campo in lacrime. Le sue condizioni, chiaramente, andranno monitorate per capire al meglio l'entità dell'infortunio.