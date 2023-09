Berrettini, brutte notizie: la previsione di Volandri per la Coppa Davis

"È difficile oggi pensare di vedere Matteo Berrettini in Coppa Davis a Bologna". Lo ha detto il capitano dell'Italtennis Filippo Volandri, ospite negli studi di SuperTennis, in merito alla presenza del tennista romano a Bologna per la fase a gironi che vedrà l'Italia impegnata contro il Canada campione in carica, che ha sconfitto gli azzurri in semifinale proprio con Matteo in campo nel doppio decisivo a Malaga, il Cile e la Svezia.