Arnaldi-Alcaraz, ottavi Us Open: dove vederla in tv, segui il tennis live

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la prima volta in carriera agli ottavi di uno Slam, Matteo Arnaldi, non prima delle 19.30 italiane, sfida Carlos Alcaraz sul cemento di Flushing Meadows. Il tennista azzurro, dopo aver superato l'australiano Kubler al debutto per il ritiro dell'avversario, al secondo turno ha battuto 3-2 il francese Fils, antipasto del netto 3-0 contro il britannico Norrie.