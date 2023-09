Sinner-Zverev, ottavi Us Open: dove vederla in tv, segui il tennis live

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo aver superato con un netto 3-0 il tedesco Hanfmann e il connazionale Sonego - 10 su 10 nei derby - Jannik Sinner si è sbarazzato anche di Wawrinka (3-1) conquistando così gli ottavi di finale degli Us Open per il terzo anno consecutivo.

Contro lo svizzero è stata una vera e propria battaglia durata tre ore, con il 38enne elvetico che ha sfruttato tutta la propria esperienza per rimanere aggrappato alla partita prima di arrendersi al quarto set. Agli ottavi sul cemento di Flushing Meadows il 22enne di San Candido si troverà di fronte Alexander Zverev, vittorioso su Vukic (3-0), Altmaier e Dimitrov (3-1).

Sinner-Zverev: tutti i precedenti

Sarà il quinto incontro tra Sinner e Zverev. I precedenti vedono avanti per 3-1 il tedesco, con l'azzurro che ebbe la meglio nel 2020 al Roland Garros. Poi tre successi di fila per il teutonico che ha battuto l'italiano lo stesso anno a Colonia e poi proprio agli Us Open nel 2021 e a Monte Carlo lo scorso anno.

Dove vedere Sinner-Zverev in tv e in streaming

Sinner-Zverev chiuderà il tabellone degli ottavi di finale maschili degli Us Open 2023 e non inizierà prima delle 2.30 italiane. La sfida tra l'italiano e il tedesco sarà visibile in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su Supertennix.

