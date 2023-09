Cinà, fine del sogno italiano agli US Open: Fonseca gli nega la finale

Stoppata in semifinale la corsa di Federico Cinà nel singolare maschile juniores degli US Open. Il giovane siciliano, figlio di Francesco, ex coach di Roberta Vinci, e della ex tennista Susanna Attili, ha ceduto di fronte a Joao Fonseca con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. Match dai mille volti quello fra l'azzurrino e il brasiliano, terminato nella notte italiana e interrotto in due occasioni: prima sul 3-1 in favore di Cinà nel secondo set per "caldo eccessivo" e poi sul 2-1 nella terza frazione per Fonseca a causa della pioggia.