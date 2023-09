Coppa Davis, anche Alcaraz dà forfait: l'annuncio sui social

Il tennista spagnolo, nativo di Murcia e attuale numero 1 del ranking mondiale, ha deciso di rinunciare alla prossima Coppa Davis, dopo essere stato eliminato in semifinale degli Us Open dal russo Medvedev che affronterà nell'ultimo atto Djokovic. Al posto di Alcaraz, il ct Ferrer ha convocato per la Spagna Albert Ramos Vinolas, numero 88 al mondo.

Alcaraz, l'annuncio sui social

Tramite un post sul suo profilo di Instagram, Alcaraz ha annunciato il forfait nella prossima Coppa Davis, con la Spagna che giocherà in casa la fase a gironi contro Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud: "Ero molto entusiasta di giocare per la Spagna la Davis a Valencia, ma devo ascoltare il mio corpo dopo un tour molto lungo. Ho bisogno di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è molto impegnativo, la stagione è ancora lunga e ora devo ricaricare le forze. Buona fortuna alla squadra spagnola! Vi sosterrò con forza! Andiamo!".