Coppa Davis, Arnaldi: "Italia grande gruppo, vogliamo giocarcela"

Matteo Arnaldi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sua prima convocazione in nazionale per la prossima Coppa Davis .

Il tennista azzurro, nativo di Sanremo, si è detto pronto a intraprendere questa nuova sfida: "Sicuramente un'emozione speciale: sin da quando sei bambino guardi questa competizione perchè ti affascina, perchè nel tennis non ci sono tante competizioni a squadre, quindi mi fa superpiacere essere qua e secondo me è importante perchè questa sarà per me un'esperienza fondamentale".

Arnaldi: "Non vedo l'ora di iniziare"

Il numero 47 del ranking mondiale ha poi concluso: "Siamo un bel gruppo, una famiglia, siamo molto amici quindi non ho trovato nessun problema. Siamo molto uniti, ci stiamo allenando bene e sono molto contento di essere in una squadra e non vedo l'ora di iniziare. Sto bene, sono in fiducia ed ho appena finito lo Slam, forse il torneo più importante della mia vita. Indoor non ci ho giocato spesso, però sto migliorando giorno dopo giorno. Sono qua per fare un'esperienza importante per la mia crescita e questo è sicuramente il primo punto per cui sono qua".