Djokovic, sorpresa e lacrime alla festa per la Serbia argento mondiale

Bagno di folla per la Serbia vicecampione del Mondo di basket . A Belgrado in oltre 50mila hanno festeggiato Bogdanovic e compagni, reduci dalla sconfitta in finale contro la Germania.

Come si vede in alcuni video sui social, diventati già virali, tra i giocatori serbi presenti anche l'Mvp Nba Nikola Jovic che non ha preso parte ai Mondiali ma che ha voluto comunque celebrare i suoi compagni.

Serbia, Djokovic in lacrime

Poi all'improvviso sul palco del Palazzo Vecchio è apparso anche Novak Djokovic, il tennista numero 1 del Mondo è reduce dalla vittoria del suo 24esimo Slam agli Us Open. Quando è apparso Djokovic è esplosa una autentica ovazione da parte del pubblico che ha commosso Nole. "Pochi momenti mi lasciano senza parole e questo è uno di quelli, una emozione così non accadrà mai più", ha detto Djokovic in lacrime dopo essere stato sommerso dagli abbracci dei cestisti serbi.