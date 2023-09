Sonego battuto da Galarneau, l'Italia parte male in Coppa Davis: 1-0 Canada

BOLOGNA - Parte con il piede sbagliato il cammino dell'Italia nel gruppo A di Coppa Davis: nel primo singolo Lorenzo Sonego è costretto ad arrendersi in due set al canadese Alexis Galarneau. Una gara complessa per il piemontese che dopo due ore e mezza di gioco cade per 7-6, 6-4.

Match complicato per Sonego che nel primo set riesce a strappare il servizio all'avversario per poi perderlo nel momento clou: l'azzurro si trova a servire per portare a casa il primo duello, ma viene breakkato dall'avversario e sconfitto al tie-break sul 9-7. Dopo la delusione Sonego non riesce a risollevarsi e nel secondo set perde il servizio che porta Galarneau avanti fino al 6-4. 1-0 Canada, toccherà ora a Musetti contro Diallo provare a rimettere in equilibrio il risultato prima del doppio con Bolelli e Vavassori.

