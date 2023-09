Federer, confessioni su Wimbledon e addio al tennis: "Mi sentivo oppresso"

Roger Federer, Wimbledon e l'addio al tennis

Il tennista svizzero, soprannominato anche King Roger grazie ai numerosi riconoscimenti ricevuti, ha raccontato un curioso episodio avvenuto durante la sua presenza all’All England Club e svelato le emozioni provate durante la sua visita dell 2022, quando ha festeggiato i 100 anni del Campo Centrale di Wimbledon, dove erano presenti anche Martina Navratilova, Venus Williams, Martina Hingis, Rod Laver, Novak Djokovic e Rafael Nadal. "Mio padre mi ha raggiunto nel Royal Box e mi ha chiesto: Non ti piacerebbe essere in campo, invece di stare seduto qui?", ha raccontato Federer, per poi aggiungere: "La mia risposta è stata chiara: 'Per l’amor di Dio, no. Sono molto felice di essere seduto qui'".

Ha proseguito rivelando che: "Ero contento e in pace con me stesso. Mi sono goduto lo spettacolo anche senza giocare. Nel 2022, quando ero in campo per celebrare il centesimo anniversario del Centrale, sentivo di non voler essere davvero lì. Ovviamente era importante esserci e fare parte di quell’evento, ma provavo un sentimento di dolore e un senso di insoddisfazione. Quest’anno ero molto più felice quando sono tornato; così come le persone erano felici di vedermi".