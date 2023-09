Italia, speranza Arnaldi: dove vedere la Coppa Davis in tv, tennis live

Matteo Arnaldi si avvicina sempre di più al debutto in singolare. Dopo aver giocato in doppio contro il Canada , il classe 2001 potrebbe disputare il suo primo match in singolare in Coppa Davis contro il Cile . Filippo Volandri , il capitano, ha scelto lui per il primo singolare decisivo. Nella sfida da dentro o fuori Arnaldi dovrebbe affrontare Cristian Garin (nessun precedente tra i due) mentre Lorenzo Sonego se la vdrà con Nicolas Jarry . L'unico precedente tra i due è stato vinto dall'azzurro a Buenos Aires nel 2019).

Italia-Cile, dove vederla in tv e in streaming

Musetti va verso l'esclusione per tornare in gara per il doppio. In ogni caso, le scelte ufficiali verranno confermate un'ora prima della sfida di Bologna in programma alle 15. L'appuntamento si potrà seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Come già accaduto contro il Canada, l'Italia dovrà fare a meno di Andrea Vavassori. Il torinese non ha ancora recuperato dai suoi problemi alla schiena rimediati in occasione della semifinale del Challenger di Genova. Dunque, la coppia di doppio sarà da ridisegnare. In questo senso l'unica sicurezza è quella di vedere Simone Bolelli, mentre Volandri dovrà poi scegliere il partner.