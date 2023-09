Murray scoppia in lacrime dopo la Coppa Davis: “Chiedo scusa alla mia famiglia”

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Inizia con un successo in rimonta la Coppa Davis di Andy Murray . Il 36enne tennista britannico, rimasto in panchina nell'esordio vincente per 2-1 contro l'Australia , ha infatti battuto 6-7 6-4 6-4 lo svizzero Riedi permettendo alla propria squadra di passare in vantaggio nella sfida contro gli elevetici vinta, poi, anch'essa per 2-1 - sconfitta di Cameron Norrie contro Stan Wawrinka nell'altro singolare e successo della coppia Evans-Skupski nel doppio -.

Coppa Davis, Murray scoppia a piangere: ecco il motivo

Al termine del match, intervistato da Naomi Broady, lo scozzese non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime: "Oggi è una giornata dura per me. Oggi c'è il funerale di mia nonna (Ellen, madre di papà Willie ndr). Mi dispiace per la mia famiglia di non poter essere lì. Nonna, quello è per te. Ne ho parlato con mio padre e mi ha detto che lei avrebbe voluto che io giocassi. Ha detto assicurati di vincere ecosì l'ho fatto". Murray ha poi rivelato di non averne parlato con nessuno, nemmeno con il capitano Leon Smith, che conferma: "In realtà non lo sapevo. Fare quello che ha fatto oggi dimostra semplicemente la sua forza di carattere. Sarà stato molto difficile per lui. Ciò che poi riesce a fare è davvero incredibile, ed è stato anche di vitale importanza quello che ha fatto per la squadra". L'ex numero uno ha poi ammesso di essersi preparato per giocare una sfida contro uno dei mancini svizzeri Dominic Stricker o Marc-Andrea Huesler ma alla fine si è trovato di fronte Riedi: "Il mio record contro i mancini è molto buono e ci aspettavamo uno di loro. Non avevamo parlato di Riedi fino a un'ora prima della partita, è stata un po' una sorpresa quando le cose sono cambiate".