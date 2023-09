Tennis, Djokovic salta il Masters 1000 di Shanghai: l'annuncio sui social

Novak Djokovic non sarà a Shanghai . Il campione serbo ha annunciato, con un post sui propri profili social, che non prenderà parte al Masters 1000 cinese in programma dal 4 al 15 ottobre.

"Nel corso degli anni -scrive il numero uno del mondo - la Cina è diventata uno dei luoghi in cui più ho ricevuto supporto. Shanghai è sempre stato uno dei miei tornei preferiti della stagione. Mi mancherà la mia #NoleFam cinese. Spero di poter tornare in futuro in Cina per giocare di fronte a tutti voi".

Djokovic, dopo le vittorie lo stop

Il programma personale di Djokovic non prevederà dunque l'importante appuntamento di Shanghai, tornato in calendario dopo tre anni di assenza per la pandemia da Covid-19, che il serbo ha conquistato in quattro occasioni, l'ultima nel 2018. L'annuncio del campione di Belgrado arriva pochi giorni dopo l'impegno con la sua nazionale in Coppa Davis, con cui ha staccato il pass per le Final Eight di novembre a Malaga, e dopo il suo successo agli US Open che gli è valso il 24° titolo Slam in bacheca.