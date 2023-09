Berrettini: "Infortunio più dentro che fuori: sto bene, obiettivo Finals"

"La ripresa sta andando bene, l'infortunio era meno grave del previsto. Sto meglio, dopo tutto quello che mi è successo quest'anno mi sentivo più infortunato dentro che fuori". Sorride e appare sollevato Matteo Berrettini , dopo aver assistito solamente in veste di tifoso speciale alla qualificazione dell'Italia alle Final Eight della Coppa Davis .

Il tennista romano, uscito dal campo per una brutta distorsione alla caviglia destra nel match di secondo turno degli ultimi US Open, si è aggregato alla squadra azzurra protagonista a Bologna per dare il suo sostegno dalla panchina.

Berrettini: "Non conta chi va in campo, l'importante è dare tutto"

"Questi giorni qui mi hanno aiutato tanto a ritrovare l'energia giusta, anche grazie alla carica del pubblico - ha dichiarato Berrettini a Sky Sport -. Da anni ci diciamo con i ragazzi e con Volandri che non conta chi va in campo, l'importante è dare tutto ed essere compatti verso un unico obiettivo". L'Italia ha centrato la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga. "Pensare che forse a Malaga potrò giocare mi dà una grande energia. Devo essere sincero, un po' egoisticamente sono venuto a sostenere la squadra anche per me stesso" ha concluso Berrettini.