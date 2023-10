Musetti saluta Pechino, Alcaraz domina e vince in due set

PECHINO (CINA) - L'avventura di Musetti all'Atp di Pechino, torneo 500 con un montepremi di 3.633.975 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino, termina al secondo turno. Il tennista carrarino, dopo aver battuto Khachanov in tre set al debutto, si è arreso dopo un'ora e 21' di gioco di fronte al numero due al mondo Carlos Alcaraz.