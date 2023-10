Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

L'impresa di Jannik Sinner, che ha liquidato Carlos Alcaraz in due set nella semifinale dell'Atp di Pechino, passerà alla storia. Oggi l'altoatesino è chiamato all'atto conclusivo del torneo, dove affronterà il campione russo Daniil Medvedev. Il classe 2003, con il successo contro lo spagnolo per 7-6 6-1, si è anche assicurato il quarto posto del ranking Atp raggiungendo quanto fatto in precedenza da Adriano Panatta. La sfida contro Medvedev si preannuncia decisamente complicata, con il numero 3 al mondo che in semifinale si è imposto senza troppi problemi su Zverev con il risultato finale di 6-4 6-3. Sinner e il russo si sono incontrati già sei volte in carriera, con l'azzurro che fino a questo momento è sempre uscito sconfitto.