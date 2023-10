Sinner-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PECHINO (CINA) - Nonostante una condizione fisica non ottimale ("Stavo per vomitare"), Jannik Sinner ha battuto Grigor Dimitrov conquistando così il pass per la semifinale dell'Atp di Pechino, torneo 500 con un montepremi di 3.633.975 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Dall'altra parte della rete ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due al mondo e vittorioso, senza perdere nemmeno un set, contro Hanfmann, Musetti e Ruud.