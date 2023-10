Sonego, buona la prima a Shanghai: Sekulic ko in due set. Ora sfida Tiafoe

Esordio sul velluto per Lorenzo Sonego nel "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Il 28enne di Torino, numero 59 Atp, ha battuto 6-3 6-2 , in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'australiano Philip Sekulic, numero 298 del mondo, promosso dalle qualificazioni.

Sonego, i numeri del match

Giornata top per Sonego al servizio: 13 ace e nessun doppio fallo, il 64% di prime in campo con il quale ha portato a casa l'82% dei punti ed un 52% di punti vinti anche con la seconda. Il piemontese ha annullato tutte e quattro le palle-break concesse (tutte nel secondo set) ed ha chiuso con 29 vincenti a fronte di 9 errori gratuiti (13 contro 11 il bilancio per il suo avversario).

Sonego-Tiafoe, i precedenti

Sonego al secondo turno troverà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 13 del ranking e 10 del seeding. Il piemontese è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con il 25enne di Hyattsville, Maryland, e si è aggiudicato proprio gli ultimi due: 6-3 7-6 in Coppa Davis e 6-3 6-4 al Masters 1000 di Miami.

Napolitano ko contro Zhukayev

Stefano Napolitano si ferma al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro n.252 del mondo ha mancato la chance di conquistare la prima vittoria in un Masters 1000 perdendo per 7-5, 7-5 contro il kazako Beibit Zhukayev, n.302 Atp, in una sfida tutta tra qualificati in cui ha perso il servizio nell'ultimo game di entrambi i set. Zhukayev affronterà al secondo turno il russo Karen Khachanov, n.14 del ranking e 13 del seeding.