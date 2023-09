Sonego: "Carichi per la Coppa Davis, siamo tutti forti"

Lorenzo Sonego è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sua convocazione in nazionale per la prossima Coppa Davis .

Il tennista azzurro, nativo di Torino, ha dichiarato: "Le sensazioni sono sempre belle, tornare a far parte di questa squadra, di questo team, di questo gruppo di amici, c'è sempre tanta armonia, ci divertiamo tanto. Adesso stiamo cercando di arrivare al meglio con gli allenamenti a questi appuntamenti che avremo, che saranno difficili".

Sonego: "Nessuno sarà solo"

Il numero 38 del ranking mondiale ha poi aggiunto: "Siamo molto carichi, vogliamo dare il nostro contributo e il nostro supporto a questa squadra. Vogliamo aggiungere quella spensieratezza che serve per raggiungere grandi traguardi e fare grandi risultati. Cosa mi aspetto? Niente, voglio dare solo il mio contributo sia fuori che dentro il campo, non mi interessa. Le scelte saranno del capitano, noi siamo tutti molto forti. Chiunque giochi l'importante è che non sia solo ma anche accompagnato da chi resterà fuori".