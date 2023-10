Sinner trema a Shanghai con Baez, poi si rialza: il sogno finale continua

Jannik Sinner non sa più cosa significhi la parola "sconfitta". L'azzurro numero 4 del mondo, che questa settimana ha sia raggiunto il best ranking in carriera che staccato il biglietto per le Nitto Atp Finals di Torino, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai battendo 3-6, 6-3, 6-2 Sebastian Baez. Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 6 del torneo cinese, ha ottenuto la settima vittoria consecutiva nonostante un primo set condotto male anche per colpa della stanchezza mostrata in maniera evidente tra un game e l'altro. Sinner ha però trovato la forza di rialzarsi nel secondo e terzo set finendo per superare dopo due ore di gioco l'argentino numero 25 del seeding.