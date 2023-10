Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

SHANGHAI (CINA) - Dopo aver superato Giron (2-0) e in rimonta l'argentino Baez (2-1), Jannik Sinner affronta lo statunitense Shelton agli ottavi di finale dell’ Atp di Shanghai , Master 1000 dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari. L’azzurro è reduce dal successo a Pechino, dove ha battuto il numero due al mondo Carlos Alcaraz in semifinale e il numero tre Medvedev in finale, e cerca il bis. Stesso percorso per l’americano che dopo la vittoria all’esordio contro Munar (2-0) ha fatto fuori anche il russo Safiullin (2-1). Nessun precedente tra il 22enne di San Candido e il 20enne mancino numero 20 al mondo.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Shelton, valida per gli ottavi di finale del Master 1000 di Shanghai e in programma intorno alle 12.30 italiane, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Supertennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Tennis TV e sulla piattaforma Skt Go.

