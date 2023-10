Shanghai, Alcaraz ko: Dimitrov vola ai quarti di finale

Grigor Dimitrov (testa di serie n.18) ha battuto Carlos Alcaraz in tre set, guadagnando l'accesso ai quarti del Master 1000 di Shanghai . Con questa sconfitta, Alcaraz incappa nella seconda prestazione negativa consecutiva, dopo essere già stato eliminato in maniera piuttosto netta la settimana scorsa nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino da Jannik Sinner .

Alcaraz-Dimitrov, la cronaca

Il tennista bulgaro, che finora non aveva mai battuto lo spagnolo in tre precedenti, ha eliminato il numero al mondo in tre set col punteggio di 5-7 6-2 6-4. Venerdì 13 aprile affronterà in semifinale il cileno Nicolas Jarry, che ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman sempre in tre set col punteggio di 6-3 5-7 6-3.