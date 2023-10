Berrettini, allarme Davis: rientro slitta, si cancella da Stoccolma

Matteo Berrettini rinvia il suo ritorno in campo e si cancella dal torneo Atp 250 di Stoccolma. Il campione romano non è più nell'entry-list del torneo in programma la prossima settimana. L'azzurro non gioca dal 2° turno degli US Open, quando si è infortunato alla caviglia dopo una caduta contro il francese Rinderknech.