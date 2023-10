Monastir, Jasmine Paolini vola in finale: affronterà Elise Mertens

Continua il momento positivo di Jasmine Paolini che ha battuto l'ucraina Lesia Tsurenko ed ha così raggiunto la finale del torneo Wta 250 di Monastir. L'italiana si è imposta in tre set in due ore e mezzo con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. In finale affronterà la vincente tra Elise Mertens che ha superato la francese Burel. Per la Paolini si tratta della quarta finale in un torneo Wta: l'unica vittoria, al momento, è quella a Portorose nel 2021. L'azzurra, numero 30 della classifica mondiale, è impegnata insieme all'altra italiana Sara Errani anche nella finale di doppio contro la coppia Hontama/Stevanovic.