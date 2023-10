Tennis: WTA 1000 Pechino, Paolini vince ancora e vola agli ottavi

Paolini, un'altra rimonta e ora gli ottavi

La tennista toscana ha sconfitto per 2-6, 6-3, 6-4 la cinese Yue Yuan, n.147 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Con questo successo da lunedì prossimo sarà la nuova numero 1 d'Italia. Questa è la seconda vittoria consecutiva in rimonta per l'azzurra, che aveva già battuto la brasiliana Haddad Maia al terzo set (3-6, 6-4, 6-4). Agli ottavi Paolini affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o la britannica Katie Boulter, numero 56. Proprio contro la bielorussa, in campo come atleta neutrale, a Indian Wells nel 2022 la toscana ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10, anche in quella occasione in rimonta: 2-6, 6-3, 6-3.