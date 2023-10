Tennis, ranking WTA: Sabalenka leader, Cocciaretto prima azzurra

La classifica WTA rimane invariata: Aryna Sabalenka è ancora la n.1 al mondo con oltre 1.000 punti di vantaggio su Iga Swiatek (9266 a 8195). Coco Gauff si conferma n.3 del mondo con 6165 punti, seguita da Jessica Pegula (5955 pt), recente finalista del Wta500 di Tokyo vinto da Veronika Kudermetova, che grazie al successo è la giocatrice tra le top20 ad aver scalato più posizioni (+3) attestandosi in 16esima posizione, con 2540 punti. Chiude la top5 Elena Rybakina a 5665 punti. Invariata anche la posizione di Ons Jabeur, campionessa del Wta250 di Ningbo conclusosi nel week-end: è ancora al settimo posto con 4145 punti. Sabalenka, Swiatek, Gauff, Rybakina e Pegula sono anche le prime cinque giocatrici ad essersi qualificate per le Wta Finals .

La classifica delle italiane

Piccoli assestamenti nella top 10 delle italiane impegnate sul circuito Wta. La n.1 azzurra è sempre Elisabetta Cocciaretto (1361 pt), che perde però una posizione nel ranking scivolando in 33esima posizione. Jasmine Paolini (36) e Martina Trevisan (40) guadagnano una posizione, così come Lucia Bronzetti (64), capace a Ningbo di spingersi sino ai quarti di finale. Rimandato l'ingresso in top100 di Sara Errani; si avvicina invece Lucrezia Stefanini, che inizia questa settimana da n.116 del mondo con 611 punti.