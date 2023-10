Tennis, Sinner vince il derby con Sonego: è ai quarti dell'Atp di Vienna

VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner ha battuto Lorenzo Sonego e ha conquistato il pass per i quarti del torneo Atp di Vienna. Il numero 4 della classifica mondiale si è imposto nel derby italiano per 6-2 6-4 sul veloce cemento del torneo austriaco. Sinner affronterà il vincente della gara tra lo statunitense Frances Tiafoe (N. 14 Atp) e l'esperto francese Gael Monfils (n.89 Atp). Non ce l'ha fatta, invece, Matteo Arnaldi a qualificarsi per i quarti del torneo: il 22enne sanremese si è arreso per 7-5 6-3 al russo Andrey Rublev.