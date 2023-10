Tennis, Arnaldi si arrende a Rublev e saluta l'Atp di Vienna agli ottavi

VIENNA (Austria) - Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Arnaldi che, dopo aver superato al debutto lo spagnolo Ramos-Vinolas, cade contro il russo numero cinque al mondo Rublev nell'Atp 500 di Vienna. Niente da fare per il tennista sanremese costretto ad arrendersi in due set allo strapotere dell'avversario dopo un'ora e 27 minuti di gioco. Rublev che nei quarti affronterà Zverev per porvare l'accesso in semifinale dove si potrebbe ritrovare davanti uno tra Sinner e Sonego, in campo nel derby degli ottavi di finale tutto colorato di azzurro.