Sinner-Rublev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

VIENNA (AUSTRIA) - È un Jannik Sinner in forma smagliante quello visto in questi giorni all'Atp 500 di Vienna (Austria). L'altoatesino fin qui ha fatto l'en plein non perdendo nemmeno un set ed eliminando Shelton, Sonego e Tiafoe. Ora, però, si troverà di fronte in semifinale il numero cinque al mondo Rublev. Il russo, dopo aver battuto l'australiano Popyrin e l'altro azzurro Arnaldi, ai quarti ha superato 2-1 Alexander Zverev. Chi vincerà sfiderà nell'ultimo atto uno tra Medvedev e Tsitsipas.