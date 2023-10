Sinner imperatore, trionfo a Vienna! Anche Medvedev si inchina ancora

VIENNA (Austria) - Dopo il successo di Pechino, Jannik Sinner supera nuovamente Daniil Medvedev in finale e si aggiudica l'Atp 500 di Vienna. L'altoatesino, diventato giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito Atp con 55 (superato Barazzutti con 54 nel 1978), conquista il titolo in Austria nella sua 13ª finale in carriera (sesta in stagione) contro il russo, campione in carica, battuto già nel China Open ad inizio mese. Un grande successo per il tennista italiano che ora potrà concentrarsi sulle Atp Nitto Finals di Torino forte del decimo titolo Atp vinto in carriera.