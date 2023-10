Tennis, Musetti subito ko contro Dimitrov

Lorenzo Musetti esce subito di scena al "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 5.779.335 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il 21enne di Carrara, numero 22 Atp, come a Vienna una settimana fa deve cedere a Grigor Dimitrov: 6-4 6-7(4) 6-3 il punteggio dopo due ore e 18 minuti di gioco a favore del bulgaro, che ora sfiderà Daniil Medvedev. Musetti era stato bravo a tornare in partita rimontando da 3-5 nel secondo parziale, con tanto di match-point annullato, ma nel terzo set non è riuscito a completare la rimonta.