Sinner sfida Djokovic in doppio: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il successo a Vienna in finale contro Medvedev, Jannik Sinner torna subito in campo a Parigi dove nel doppio, in coppia con lo svizzero Wawrinka, sfida il numero uno al mondo Novak Djokovic che giocherà con il connazionale Kecmanovic. Chi vincerà affronterà negli ottavi sul cemento francese l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden. Quello a Parigi potrebbe essere solo l'antipasto tra Sinner e Djokovic che potrebbero ritrovarsi uno di fronte all'altro in Coppa Davis se Italia e Serbia andranno in semifinale nelle sfide in programma a Malaga dal 21 novembre.