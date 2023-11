Sinner-McDonald: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-McDonald: i precedenti

Sinner e McDonald si sono già sfidati in due occasioni: la prima a Washington nel 2021 quando l'italiano battè lo statunitense in finale, la seconda l'anno seguente al Roland Garros.

Dove vedere Sinner-McDonald in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e McDonald è in programma non prima delle 20.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.