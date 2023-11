Alcaraz e Medvedev fuori, pazzesco a Parigi: ma per Sinner non cambia nulla

Il Masters 1000 di Parigi perde subito due dei protagonisti più attesi. La prima grande delusione è arrivata da Carlos Alcaraz : il numero due al mondo, entrato in corsa dai sedicesimi di finale, è stato sconfitto a sorpresa da Roman Safiullin (45º nel ranking Atp). Sul veloce indoor del ' Palais Omnisport ' il russo si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Dopo l'uscita dello spagnolo, anche il n.3 al mondo Daniil Medvedev è stato eliminato all'esordio del torneo francese dal bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2).

Parigi, l'esordio di Sinner e l'eventuale finale

Domenica scorsa il russo aveva perso in finale all'Atp di Vienna contro Jannik Sinner, che stasera scenderà in campo al Masters parigino contro Mc Donald. In ogni caso, le eliminazioni a sorpresa di Alcaraz e Medvedev riguardano la parte bassa del tabellone e non cambiano le carte in tavola per l'altoatesino. L'azzurro classe 2001 potrebbe infatti beneficiare di un sorteggio più benevolo solo in caso di qualificazione in finale, ma prima Sinner dovrebbe eventualmente vedersela prima con Novak Djokovic.