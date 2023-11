Nitto ATP Finals, Ruud si arrende: ko a Parigi, niente Torino

PARIGI (Francia) - Niente da fare per Casper Ruud che saluta il Masters 1000 di Parigi ai sedicesimi di finale e dice addio alla possibilità di qualificarsi per le Nitto Atp Finals di Torino. Il norvegese, numero otto del mondo e del seeding, è uscito di scena dal "Rolex Paris Masters", ultimo torneo della stagione, con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy, arrendendosi in due set all'argentino Francisco Cerundolo. Ruud, che era all'esordio, in quanto in gara direttamente dal secondo turno, ha perso contro il numero 21 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-4.

Ruud, niente Nitto ATP Finals

Per Ruud, quindi, non ci sono più possibilità di qualificarsi per le Atp Finlas di Torino. Già ammessi Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner e Rublev. Per gli altri tre posti restano in lizza in quattro: Tsitsipas, Zverev, Rune e Hurkacz, tutti ancora impegnati nel Masters 1000 di Parigi con la speranza di staccare il pass per entrare tra i migliori 8 del mondo che si sfideranno al Pala Alpitour.

